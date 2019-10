I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure, al termine di un breve inseguimento per le vie della città, hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza un 19enne romeno. Nel corso della notte, alla vista dei Carabinieri che stavano svolgendo attività di controllo nel centro cittadino, il ragazzo si è dato alla fuga a folle velocità, perdendo tuttavia in breve tempo il controllo del mezzo, schiantandosi contro un albero. Trasportato presso il Pronto Soccorso per le cure del caso, è stato dimesso con lievi ferite, risultando però positivo al test alcoolemico, con un valore di 1,68 g/l, che gli è costato il deferimento, il ritiro della patente di guida e il sequestro dell’auto.