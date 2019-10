Ricerca per:

Il Vescovo ha concluso ricordando come “l’azione liturgica è il punto più alto perché la Parola è sempre celebrata e noi dobbiamo avere un ascolto trasformativo: evento nuovo che la Parola crea in ognuno.

“La Parola fa il popolo e crea unità, dev’essere accessibile a tutti. Gesù quando appare ai due discepoli parla di sé sfogliando la Scrittura e noi siamo chiamati a custodire il desiderio di leggere e studiare la Parola perché si apra in ognuno quello spazio enorme di contemplazione di lui”.

“Abbiamo bisogno di riscoprire la ricchezza della Parola, che contiene una forza di unità e noi – ha insistito il Vescovo in diversi passaggi – dobbiamo ritornare all’ascolto della Parola”. Nel riflettere su questa Lettera ha presentato alcune icone quali Neemia, i discepoli di Emmaus, Timoteo e ha citato gli Atti degli Apostoli.

Il Vescovo ha incentrato la sua lezione mettendo al centro la Parola, utilizzando come strumento guida la Lettera Apostolica del Santo Padre “Aperuit Illis”, con la quale è istituita la Domenica della Parola di Dio, offrendone alcuni pensieri e riflessioni.

Prima di mettersi in ascolto della parola del Pastore, don Maurizio Ceriani, direttore della Scuola, ha ricordato come tutti coloro che frequentano devono sempre più addentrarsi “nella scoperta del volto del Signore e potersi sempre di più innamorare, anticipando così quella visione beatifica che è il nostro grande desiderio”.