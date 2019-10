Domenica 27 ottobre la Delegazione FAI, Fondo Ambiente Italiano, di Tortona ha organizzato un viaggio nel Canavese visitando la città di Ivrea, tra architetture e dipinti rinascimentali e il Castello di Masino, uno dei beni storici del FAI.

Il prossimo evento in programma sarà a Tortona a “Casa Barabino” ospiti della casa- studio del pittore tortonese, cosi come l’ha lasciata e come è stata riallestita attraverso un puntuale recupero degli arredi, delle suppellettili e degli ambienti. Il lavoro è stato iniziativa della Fondazione CR Tortona e degli eredi Barabino.

L’incontro è in programma per domenica 17 novembre alle ore 16. Domenica 24 novembre presso il Circolo di Lettura di Corso Leoniero, 8 a Tortona, la Delegazione FAI organizza un torneo di burraco benefico.

I contributi saranno devoluti al FAI, Fondo Ambiente Italiano, per la valorizzazione dell’Orto del Colle dell’Infinito a Recanati. Questo progetto del FAI è stato concepito per restaurare, mantenere e garantire lo spirito di un luogo di grande semplicità e intensa forza evocativa e per celebrare, a partire dall ’Infinito , l’intera poetica leopardiana. Il programma degli eventi della Delegazione FAI di Tortona terminerà con “ la cena degli auguri: ricordando …il Campionissimo”, che si terrà domenica 1 dicembre presso il Ristorante Anna Ghisolfi di Tortona. L’occasione tradizionale dello scambio degli auguri sarà allietata dalla presenza del giornalista Claudio Gregori, poeta del ciclismo, che colloquierà su Fausto Coppi, in chiusura degli eventi celebrativi del centenario della sua nascita. Le prenotazioni a quest’ultimo evento possono essere effettuate presso la Agenzia di Viaggi Maxerre corso Montebello 5, Tortona.