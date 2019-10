Nella giornata del 14 ottobre scorso, si è svolta al Liceo Classico Gioberti di Torino la Disputa Classica cui hanno partecipato quattro ragazzi della V A Classico del Liceo Peano: Giovanni Goggi, Bruno Pernigotti, Samuele Viscariello e Nicola Zamattio.

Accompagnati dalla Prof.ssa Maria Cristina Torchio, si sono sfidati nelle eliminatorie contro il Liceo Scientifico Ferraris di Torino. Nelle aule scolastiche, adattate a ricreare le sembianze di un’aula di tribunale, è avvenuta la disputa: i protagonisti hanno argomentato nel modo più convincente possibile le loro tesi su un tema estratto a sorte: “Ha ragione Socrate a dire che non dobbiamo curarci di ciò che il mondo dice sul nostro conto, ma solo della verità stessa”; i nostri compagni dovevano sostenere le ragioni a favore di questa mozione, mentre gli avversari quelle contro. Entrambe le squadre hanno dimostrato una spiccata capacità di sostenere con forza le proprie posizioni, grazie anche ad eruditi riferimenti di contenuto letterario, storico e filosofico. Sfortunatamente la squadra avversaria ha battuto per pochissimi punti la nostra: Disputa conclusa. Certa di aver dato il massimo, superata sì ma con onore, la squadra del Liceo Peano è pronta a rimettersi in gioco in competizioni future.

Cecilia Mariani e Serena Rossi, VA Classico Peano