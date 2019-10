“Lenti sussurri di acqua e di storia”. Nell’anno del turismo lento sarà il viaggio alla scoperta delle acque e della storia il filo conduttore della XVI Giornata nazionale del Trekking Urbano in programma giovedì 31 ottobre in 48 città italiane, con Acqui Terme come città aderente. Da Trento a Lentini, da Nord a Sud, passando per le isole, dunque, sono stati presentati a Mantova gli itinerari all’interno delle mura cittadine per scoprire luoghi unici del Bel Paese a passo lento. Al centro di questa edizione 2019 si offrirà all’appassionato “pellegrino viandante” la scoperta di tante curiosità intrecciate con l’acqua, elemento vitale e centrale di ogni tempo.

«Il nostro obiettivo è – dichiara l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – puntare sul nostro territorio e sulle colline del nostro Monferrato, investendo nel turismo sostenibile e intercettando importanti flussi turistici che desiderano visitare i nostri luoghi in maniera nuova e innovativa. Il trekking urbano rappresenta ovviamente un’opportunità, a cui aderiamo da tempo, per vivere e promuovere la nostra affascinante città valorizzandola con un turismo autentico, attento all’esperienza culturale».

Nato nella città del Palio nel 2003, il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa, che consiste in percorsi a piedi che toccano monumenti d’arte, punti panoramici, botteghe artigiane, mercatini, osterie di cucina tipica, praticamente tutti i luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale. Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, consente di vivere in maniera partecipata l’esperienza di viaggio. Una passeggiata in città diventa per il turista un modo di scoprire le meraviglie locali realizzando un momento di crescita sia culturale che spirituale.

Per conoscere tutti gli itinerari proposti dalle città aderenti all’edizione 2019 è possibile visitare il sito www.trekkingurbano.info e rimanere sempre aggiornati seguendo i social collegati alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano. Per informazioni inoltre è possibile contattare il numero 0144-322142.

Le città aderenti: Siena, Acqui Terme, Albisola Superiore, Amelia, Ancona, Asciano, Ascoli Piceno, Biella, Bologna, Catania, Ceglie Messapica, Chiaromonte, Chieti, Cividale del Friuli, Conegliano, Correggio, Feltre, Fermo, Follina, Grosseto, Lentini, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Marittima, Murlo, Napoli, Narni, Oderzo, Padova, Palmanova, Pavia, Perugia, Pistoia, Rieti, Rovigo, Salerno, Salsomaggiore, San Giustino, Santa Sofia, San Marco Argentano, Tempio Pausania, Terracina, Torrebelvicino, Trento, Urbino, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.