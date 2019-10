Si intitola “EMOZIONANDO ….. Fiori di Bach e dintorni” e vedrà protagonista la naturopata Stefania Magnone che giovedì 30 ottobre alle ore 21 sarà al Samadhi Yoga Studio in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 4/a

a Tortona per parlare di fiori e dei benefici che possono portare al corpo e anche alla mente

I Fiori di Bach sono rimedi ricavati da fiori comuni, semplici e la loro efficacia è certa.

Provarli, sperimentarli è il modo più diretto per apprezzare la loro efficacia.

Ascoltare chi li conosce e conosce il loro linguaggio vi aiuterà a scoprire quanto ci possono aiutare in tutti i momenti della vita in cui le emozioni positive, negative o il semplice vivere quotidiano, rende necessario capire, comprendere, ed accettare ciò che sentiamo con le nostre emozioni.

L’ Ingresso è libero, è richiesta però la prenotazione telefonica ai numeri 0131 862512 – 338 9357661