Alessandria – Questa mattina, la Cattedrale della città ha visto riunirsi i Carabinieri della provincia per la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma.

La messa, officiata dal Vescovo, S.E. Mons. Guido Gallese, si è svolta alla presenza del Prefetto, dott.ssa Alessandra Vinciguerra, del Questore, dott. Sergio Molino, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Giovanni Palatini, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Antonio Gorgoglione e delle autorità politiche, religiose e militari.

Nel corso della celebrazione è stato commemorato l’84° anniversario della Battaglia di Culqualber, che il 21 novembre 1941 vide il 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè sacrificarsi in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa, per la quale fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma.

Caduti che fanno parte della folta schiera di Carabinieri che, in pace e in guerra, hanno tenuto fede al giuramento prestato fino all’estremo sacrificio, ai quali, insieme ai familiari che con dignità ne hanno sopportato la perdita, l’Arma dei Carabinieri rende onore.

Le ricorrenze cadono entrambe il 21 novembre da quando papa Pio XII ne fissò ufficialmente la data, mentre il titolo di Virgo Fidelis attribuito alla Beata Vergine Maria fu scelto dai cappellani militari dell’Arma e dall’Ordinariato militare per l’Italia per richiamare il celebre motto araldico dell’Arma: Nei secoli fedele.

Oggi si celebra anche la Giornata dell’Orfano ed è proprio a loro, primi destinatari del dolore per le gravi perdite, che l’Arma dei Carabinieri rivolge il più sentito pensiero.