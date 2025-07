Torna “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” Tra il 28 luglio e 18 agosto un festival organizzato dalla Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato con la direzione artistica del Teatro degli Acerbi,

dove il paesaggio si fa teatro e il teatro diventa festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO”, promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, giunge alla 24° edizione consecutiva, con una lunga storia di esperienze di rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti. Questa edizione aprirà il nuovo triennio di programmazione che l’anno prossimo attraverserà il quarto di secolo di storicità, con un palco sulle colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

La programmazione si sviluppa ogni anno nel cuore dell’estate, con più appuntamenti sul territorio di Castagnole delle Lanze, Coazzolo e Montegrosso d’Asti.Novità di quest’anno è l’espansione al territorio adiacente verso le Langhe e l’albese con Neive e Neviglie. “Anche quest’anno il festival ‘Paesaggi e Oltre’ si conferma un appuntamento atteso e significativo: spettacoli d’autore che si intrecciano con la bellezza delle colline di Langa e Monferrato, portando cultura, emozione e partecipazione nei luoghi più suggestivi del nostro territorio nei paesi della nostra comunità.” Commenta Carlo Mancuso, presidente della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato

Sette spettacoli nel paesaggio tra il 28 luglio e 18 agosto, con più repliche. Sarà anche per questa edizione un programma all’aperto, fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi.Prove e narrazioni d’artista per tutti i pubblici, creazioni apposite per i luoghi ospitanti, con grande apertura lunedì 28 e martedì 29 luglio a Castagnole delle Lanze (AT) in un luogo molto particolare e dal fascino retro, nell’Agriturismo Conviviale Babo: un ballo a palchetto aperto su una terrazza, con vista sul paesaggio. Prime repliche il 1 agosto ad Avolasca (AL) nel Borgo delle Storie e a Ferrere (AT) il 21 agosto per il festival Corti, Colline, Comunità e… In scena Massimo Barbero e Tommaso Massimo Rotella, diretti da Patrizia Camatel che ha scritto anche il testo. I ricordi di due amici, un cinquantenne e un sessantenne, appassionati di calcio e di sport “epico” sono l’occasione per dialogare col pubblico sul tema dei sogni che si coltivano fin da bambini, delle aspettative e delle emozioni; della vita vissuta e della vita di cui si è spettatori. Il calcio con le sue stagioni, le sue sfide e le palpitazioni può essere una lente attraverso cui guardare la vita, la storia del Paese, i mutamenti di mode, valori, costumi. Un racconto privato e allo stesso tempo universale. Per veri appassionati di vita. Il cartellone proseguirà a Coazzolo nell’anfiteatro nel paesaggio il 7 agosto con il noto narratore Pino Petruzzelli, per la prima volta al festival, poi il 9 a Montegrosso al nuovoTreno tra le vigne con “#bassavelocità vite in viaggio sui treni regionali” con il Teatro dell’Orsa.

Novità il 10 agosto, la sera di San Lorenzo, nel suggestivo Borgo di Neive con una creazione per il festival: la passeggiata teatrale tra i vicoli e le sternìe del centro storico “Neive, il paese della poesia” creata da Pietro Giovannini e realizzata da Landscape Storymovers – voci di territori e comunità e Teatro degli Acerbi. Verranno raccontate storie, verranno suonate canzoni, rievocati personaggi.

La settimana successiva, l’11 agosto a Montegrosso nella piazza del Castello ci sarà “The Snow Goose, piccola opera musical-teatrale” (dall’omonimo disco dei Camel) con Assemblea Teatro e la tradizionale passeggiata nel paesaggio, quest’anno di ferragosto, a Coazzolo con “Di lupi ti scrivo” del Faber Teater all’alba e al tramonto.

Infine il 18 agosto a Castagnole delle Lanze alCampo giochi San Bartolomeo il grande spettacolo internazionale “Valse”, una danza sui trampoli con il Teatro Tascabile Bergamo per la prima volta al festival.Otto attori-ballerini, guidati da un maestro di cerimonia, si esibiscono in un valzer sui trampoli di elegante virtuosismo, realizzando una performance di grande impatto poetico-visivo e di grande abilità tecnica impreziosita da costumi bellissimi e musiche d’eccellenza. A Neviglie si terrà poi a settembre un’inedita chiusura del festival. Ci saranno inoltre degustazioni e racconto dei vini del territorio. Anche quest’anno gli spettatori che percorreranno le varie tappe del viaggio nel festival potranno avere il “passaporto paesaggi e oltre” in cui collezionare un timbro di “visto” per ogni evento con premi al termine.

Prezzi popolari per i biglietti, a 10 euro (con riduzioni a 5 euro fino ai 12 anni).Prenotazioni consigliate su appuntamentoweb.it : Informazioni info@teatrodegliacerbi.it e cell. 3518978847. Programma completo su:

www.teatrodegliacerbi.it / www.langamonferrato.it profilo facebook teatro.degli.acerbi profilo instagram teatro_degli_acerbi.