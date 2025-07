In un mondo dove l’aristocrazia americana si intreccia con l’ombra della criminalità organizzata, Patrizia Riello Pera ci regala un nuovo avvincente Capitolo della saga “Amati e odiati”. Un libro ambientato in diversi luoghi del mondo, fra amori, amanti, mafia, omicidi e tanto altro.

Si svolge tra le luci scintillanti di San Francisco e le misteriose sfumature di una faida che affonda le radici nel sangue e nel potere, la storia di Maximilian Edward Grant si fa più intensa e complessa che mai. Maximilian, capitano d’azienda e protagonista indiscusso della nostra narrazione, si ritrova a dovere destreggiarsi tra due amori, che rappresentano opposti e complementi: da un lato Alicia, la sua consorte anglosassone cresciuta in Francia, simbolo di una vita ordinata e prestigiosa, e dall’altro Florence, l’affascinante e seducente amante irlandese, che evoca la passione e il rischio. La sua scelta non è solo una questione di cuore, ma un gioco pericoloso che coinvolge la famiglia Grant e il clan Di Mauro, capitanati da un senatore spregiudicato, pronto a tutto pur di affermare il proprio dominio.

In “Ti amo”, l’autrice esplora con maestria le dinamiche complesse dell’amore, dell’odio e delle alleanze fragili, incastrando la passione in una trama thriller che tiene il lettore sul filo del rasoio. La scrittura di Patrizia Riello Pera si distingue per il suo ritmo incalzante e la profondità dei suoi personaggi, che vivono e respirano emozioni intense e contraddittorie. Con un finale che lascia presagire nuove avventure all’orizzonte, Ti amo non è solo un libro, ma un invito a immergersi in una saga che parla al cuore e alla mente, ponendo interrogativi sull’amore, il potere, e le scelte che segnano il nostro destino. Preparatevi a un viaggio emozionante, dove trama e passione si intrecciano in un affresco vibrante e indimenticabile.

https://www.facebook.com/rielloperapatrizia

https://www.facebook.com/groups/450112665111811