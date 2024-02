Gli ultimi giorni del mese di giugno 2021 Roberto Cava assumeva l’incarico alla presidenza dell’Alexala Ovvero quell’istituzione turistica attiva nel seno del commercio

Roberto nasce a New York da mamma argentina e papà egiziano, lascia l’America per arrivare in Italia: a Milano acquisisce il diploma, successivamente consegue un attestato specializzandosi in intermediario finanziario, quindi, la laurea in Economia e Commercio, presso la prestigiosa Università Luigi Bocconi.

La sua preparazione prosegue con il lavoro presso un affermato studio finanziario ove ha formando una solida esperienza professionale, con la possibilità di acquisire, in tale contesto, un’esperienza notevole nel campo dell’alta amministrazione.

Nelle riunioni, tenute in ambito internazionale, usufruisce della dimestichezza acquisita con le lingue straniere, parla correntemente l’italiano, l’inglese, lo spagnolo, pertanto è all’altezza d’intervenire, nelle discussioni universali in prima persona, senza l’ausilio del traduttore.

È stato fra i fondatori di Synopia, un Ente interessato all’assistenza a gruppi economici ad elevato livello, sostenendoli in materia di economia, finanza, tributaria nella specifica particella di bilanci ordinari, straordinari, confrontandoli con le norme tributarie.

Dunque il commercio della nostra provincia è in buone mani, Roberto amalgama laghi, …. montagna sia in versione estiva che invernale…. ricche di potenzialità naturali, opportune per accentrare gli operatori turistici, a tal proposito sostiene: nell’Alessandrino presenze in crescita … molti pernottano da noi … non ha dubbisulla … proposta… conclude … Il turista vuole autenticità, non lo si può ingannare. Abbiamo le carte in regola per essere autentici, veri, originali.

Franco Montaldo