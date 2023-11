Visto il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, la Direttrice dell’Accademia Daniela Agostini, ha deciso di ripetere questo importante avvenimento che da lustro ad una delle più antiche e prestigiose accademie musicali del Piemonte e d’Italia: quella di Tortona intitolata a “Lorenzo Perosi”.

Da domenica prossima, 3 dicembre alle 18 presso la sala concerti dell’ Accademia in via Pietro Pernigotti 12 a Tortona tornano gli appuntamenti gratuiti dove sarà possibile ascoltare buona musica e degustare i prodotti locali: il primo evento dal titolo Emozioni vede come protagonisti due grandi artisti conosciuti non soltanto nella nostra zona: la Cantastorie Tania Furia (come ama definirsi lei) che in questa occasione canterà brani di Mina, Lucio Battisti, Ornella Vanoni, Dalla e tanti altri e al pianoforte il maestro Mario Zara compositore jazz che ci delizierà anche con alcuni brani del suo ultimo Cd THE DISTANCE.

Sponsor aperitivi CANTINE VOLPI del Consorzio Vini Colli Tortonesi.

L’ingresso è gratuito ma per esseri sicuri del posto (e dell’aperitivo) si consiglia la prenotazione al numero cell. 3493818019.

IL PROGRAMMA DEI CONCERTI

3 dicembre EMOZIONI. SUONI E PAROLE DELL’ANIMA

canto: maestro Tania Furia – pianoforte: maestro Mario Zara

11 febbraio APERITIVO IN MUSICA CON DELITTO

Compagnia teatrale di San Salvatore Monferrato “On Stage” con la partecipazione straordinaria al pianoforte del maestro Gian Maria Franzin

24 marzo PER ARTE E PER AMORE

soprano: maestro Hyo In Cecilia Lee – pianoforte: maestro Gian Maria Franzin

21 aprile NOTE IN VIAGGIO PER L’EUROPA

soprano: maestro Manuela Scirca – pianoforte: maestro Fabio Volpi e maestro Luca Naclerio