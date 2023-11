E’ deceduta all’età di 78 anni Luisella Battegazzore consigliere comunale di Tortona del Partito Comunista prima e dei Democratici di Sinistra poi, negli anni ottanta. Lo ha fatto per molte legislature ricoprendo anche il ruolo di vice capogruppo e capogruppo del partito.

Il decesso risale ad alcuni giorni fa e per sua espressa volontà Luisella non ha voluto dare risalto all’avvenimento: i funerali sono già stati celebrati in forma strettamente privata così come una messa in suffragio. Uno scarno manifesto funebre ricorda i sette parenti più stretti: Luciana, Paolo, Fabio, Giovanni, Paola, Lorenzo e Luca. Un altro scarno manifesto del PD la saluta ricordando che “ha vissuto la politica con generosità e passione” ed è incredibile che su internet non si trovi assolutamente nulla che parli di lei, non tanto qualche vecchia immagine ma neppure un cenno o qualcosa che la ricordi a parte i manifesti funebri.

QUESTO NON E’ GIUSTO.

Ho conosciuto Luisella tanti anni, fa quando ero un cronista alle prime armi, e ancora prima, quando lei si dava da fare e si prodigava per il quartiere in cui abitava, San Bernardino. Ho visto l’impegno che metteva quando faceva parte dell’associazione “Amici di San Bernardino” nell’organizzare tanti eventi e ho conosciuto la Luisella molto battagliera in Consiglio comunale quando difendeva strenuamente le sue idee. La sua fede era chiaramente di Sinistra, ma il suo impegno non aveva colore politico: lei amava Tortona e si era candidata a Consigliere comunale non per farsi notare ma per contribuire a migliorare la città in cui viveva perché questo era il suo credo.

Più volte ho cercato di farmi rilasciare un’intervista esclusiva ma lei ha sempre rifiutato: “Non voglio apparire – mi diceva- voglio solo una città migliore.” Tanto era battagliera in Consiglio comunale tanto era schiva dai teatrini pubblici. Ho apprezzato molto la donna che ha dato tanto tanto alla scena politica Tortonese sebbene poi disgustata, decise di lasciarla ed ho sempre apprezzato Luisella per quel che era, cosa che forse non hanno fatto altri dello stesso partito.

Non era giusto che Luisella se ne andasse in punta di piedi, e spero mi perdonerà lei e i parenti se ho ritenuto doveroso riconoscerle l’impegno che ha profuso per molti anni. a Tortona

Con Luisella scompare un’altra figura politica del passato di quelle che – come Fabrizio Palenzona o il compagno di partito Gianfranco Dematteis – urlavano dai banchi del Consiglio comunale in quella sala che oggi è il Ridotto del teatro Civico e le voci si sentivano quasi in piazza Duomo. Era un altro tempo e un altro modo di amministrare dove la politica era forse più genuina e veritiera. Luisella ne é stato un esempio.

Non la vedevo da decenni, ma il suo ricordo è rimasto intatto oggi come allora. Un’altra Tortonese che ci lascia ed apre un piccolo vuoto in tutti coloro che la conoscevano anche solo parzialmente come il sottoscritto.

Angelo Bottiroli

Non avendo foto di Luisella (ai tempi si usavano le pellicole e io non ero neppure fotografo perché le immagini le aveva la redazione) pubblico un’immagine di repertorio.