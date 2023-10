Con il supporto di Gestione Ambiente e del Comune di Tortona si organizza venerdì 27 ottobre dalle ore 9 una raccolta rifiuti in tutta la città, che coinvolgerà gli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado tortonesi attraverso una gara.

I giovani delle scuole e tutti i partecipanti saranno infatti divisi in “squadre”, ciascuna impegnata in una diversa area del concentrico cittadino: la giornata si concluderà con una pesata dei rifiuti raccolti e alla squadra che avrà raggiunto il migliore risultato lo sponsor riconoscerà un premio e

“L’abbandono dei rifiuti o ‘littering’ rappresenta un danno all’ambiente purtroppo fra i più diffusi ovunque, anche nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – abbiamo accolto subito con entusiasmo la proposta di Azalai per una giornata dedicata alla raccolta rifiuti che coinvolgesse i ragazzi delle scuole, perché crediamo fortemente che l’educazione ad un corretto smaltimento dei rifiuti debba partire dal coinvolgimento dei più giovani. La possibilità di farlo in un contesto avvincente come quello di una ‘competizione’ e che sappia dare anche una visione concreta del problema nella città dove viviamo, sia il modo più efficace per fare educazione civica”.

“Gestione Ambiente è felice di affiancare e sostenere questa iniziativa così lodevole, che mira a sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti, un problema serio che ha un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana. Credo sia importante che le persone si sentano a casa nella propria città e che la considerino un luogo bello, pulito e accogliente. Il decoro urbano è un aspetto fondamentale di questo senso di appartenenza”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Gestione Ambiente, Marco Peretti.

“Il plogging (la raccolta rifiuti mentre si fa jogging) è un potente strumento di sensibilizzazione che può essere utilizzato per trasmettere valori essenziali ai giovani, come il rispetto e la tutela per l’ambiente, e aiutarli a comprendere l’importanza di promuovere un cambiamento positivo nel mondo”, ha aggiunto il Presidente di Gestione Ambiente, Pier Paolo Civeriati.

Per tutti questi motivi, Gestione Ambiente è anche parte attiva dell’evento: oltre a fornire i sacchi utili durante la gara, si occuperà di ritirare con i propri mezzi i rifiuti raccolti dalle varie squadre e procedere alla loro pesatura per permettere, poi, di decretare il vincitore. A fine manifestazione, avvierà i rifiuti a smaltimento e/o recupero presso gli impianti autorizzati SRT. E, prima dell’inizio della gara, formerà i ragazzi sui rifiuti e sul loro corretto conferimento.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 8.30 nel cortile retrostante il Municipio di corso Alessandria.

Alla manifestazione hanno aderito anche Mondo Brico che fornirà gratuitamente attrezzature per effettuare la raccolta dei rifiuti e diverse realtà del territorio: FAI delegazione di Tortona e FAI Giovani,