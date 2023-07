E’ nato Vivi La Riviera, (http://vivilariviera.it) il primo motore di ricerca multilingue gratuito del Ponente Ligure.

Frutto di ingenti investimenti, il sito presenta il calendario eventi con tutti gli appuntamenti della Riviera di Ponente aggiornato quotidianamente da un team di professionisti, pagine vetrina in cui le attività economiche si raccontano con foto e testi e possono essere direttamente contattate mediante telefono o email, e la collaborazione con il progetto editoriale “La Riviera Italiana” realizzato con il patrocinio di oltre venticinque Comuni (tra cui Alassio, Celle Ligure, Finale Ligure, Loano, Diano Marina, Cervo, Dolceacqua…).

Il sito ospita il primo calendario digitale aggiornato quotidianamente con tutti gli eventi del Ponente Ligure e la Guida storica, artistica ed enogastronomica “La Riviera Italiana” di oltre trecento pagine realizzata con il patrocinio di oltre 25 Comuni e tradotta e distribuita in 4 lingue ed è il primo portale di ultima generazione per laptop e mobile progettato da un’agenzia di Londra per sfruttare al massimo le potenzialità del web e mai realizzato prima d’ora in Liguria.

La pagina della propria attività è tradotta professionalmente in cinque lingue (italiano, tedesco, inglese, francese, olandese) ed è curata nella scelta del testo e delle immagini da un team di professionisti per ottenere i migliori risultati in termini promozionali e all’interno della pagina della propria attività sono presenti i giorni di apertura e chiusura in tempo reale, gli orari, l’indirizzo e i contatti (telefono, email, sito internet e profili social) per prenotare o chiedere informazioni con un solo click.

Vivi la Riviera è una vetrina di grande impatto estetico, elegante e curata all’interno di un portale visitato ogni giorno e in tutte le stagioni da turisti e locali ed essere su ViviLaRiviera significa migliorare il posizionamento del proprio sito web su Google; inoltre inserire i propri profili social su ViviLaRiviera significa ottenere migliaia di visualizzazioni e aumentare il numero dei propri follower.

Le attività che offrono specialità o servizi particolari – ad esempio un piatto della tradizione locale, un prodotto specifico, o un’esperienza esclusiva – indicati nella descrizione, verranno immediatamente trovati mediante il motore di ricerca – una novità assoluta nel panorama nazionale.

Per tutti questi e per molti altri motivi, ViviLaRiviera.it è il sito di riferimento per il turismo del Ponente Ligure.