Prosegue a Castelnuovo Scrivia il ciclo di riflessioni promosse dal Gruppo di ricerca filosofica Chora e organizzato da Cantiere Cultura e dal Comune di Castelnuovo Scrivia, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Il tema proposto per il 2022 è “Mondi possibili: utopia, libertà, immaginazione”.

Nel corso dei tre incontri vengono affrontati altrettanti momenti attraverso i quali il pensiero si pone a confronto con la possibilità di mondi diversi da quello conosciuto attraverso l’esperienza del quotidiano. Giovedì scorso, Alessandro Galvan ha esposto il “Coraggio della libertà” al numeroso pubblico intervenuto, che al termine ha dato vita a un animato dibattito.

Il relatore in programma per giovedì 24 novembre è Alessandro Peroni, che illustrerà “Il mondo alla rovescia”.

Anche quest’ultimo incontro avrà inizio alle ore 21.00 e si terrà presso la Sala del Castello Podestarile di Castelnuovo Scrivia (AL). L’ingresso è libero.

