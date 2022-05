Giovedì 19 maggio, alle ore 21.00, il filosofo Maurizio Viroli terrà a Tortona una conferenza dal titolo “Patriottismo e nazionalismo: una differenza da riscoprire”.

L’evento è organizzato dal Gruppo di ricerca filosofica Chora con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.



Maurizio Viroli è professore emerito di Teoria politica alla Princeton University, e ha insegnato in diverse università italiane, americane e svizzere. È stato anche consulente della presidenza della Repubblica durante il settennato di Carlo Azeglio Ciampi. Oltre a essere autore di numerose pubblicazioni scientifiche, collabora con “La Stampa”, “Il Sole 24 Ore” e “Il Fatto Quotidiano”. Tra i massimi studiosi italiani di Filosofia politica e Storia del Pensiero politico, si è occupato dei più importanti autori moderni e contemporanei, tra cui Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Giuseppe Mazzini, Benedetto Croce, Carlo Rosselli.



L’incontro avrà luogo nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, in via Emilia 168 (Piazza Duomo), Tortona.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per l’ingresso alla Sala Convegni è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

