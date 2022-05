Paolo Filippi era tante cose.

Era l’amico con cui passare del tempo in allegria, davanti ad una partita di calcio sugli schermi della sua Cano, come nel suo palasport a tifare a squarciagola per la sua Junior, o ad un tavolo davanti ad una buona cena e del buon vino.

Era un uomo orgoglioso della sua famiglia e della sua storia ed un padre innamorato delle sue splendide figlie.

Era un uomo normale, che amava vivere e divertirsi, ma che affrontava lavoro ed impegno sociale con massima serietà e competenza.

Paolo era anche un uomo politico di prima grandezza, non solo locale, che sapeva unire alla concretezza dell’amministratore quella visione politica di lungo respiro che, oggi, è davvero merce rara.

Il vuoto che lascia è incolmabile, e sappiamo bene che l’attività dell’associazione non riuscirà a riempirlo.

Il nostro impegno è volto a ricordare la sua figura, le sue visioni politiche, quanto mai attuali, e quanto di notevole è stato fatto in una stagione assai feconda per il nostro territorio.

E vorremmo che questo grande patrimonio potesse essere fonte di ispirazione per noi che abbiamo vissuto con lui quella stagione irripetibile, ma, soprattutto, per le nuove generazioni di ragazze e ragazzi che intendano mettere a disposizione degli altri un po’ del loro tempo, della loro sensibilità, della loro intelligenza.

Per questo abbiamo dato vita all’Associazione Paolo Filippi, che presenteremo pubblicamente sabato 28 maggio p.v. presso il Santuario di Crea, trascorrendo una mattinata in piacevole compagnia, con la presenza di Gianfranco Morgando e Fabrizio Palenzona, secondo il programma allegato.

Per questo abbiamo dato vita all'Associazione Paolo Filippi, che presenteremo pubblicamente sabato 28 maggio p.v. presso il Santuario di Crea, trascorrendo una mattinata in piacevole compagnia, con la presenza di Gianfranco Morgando e Fabrizio Palenzona.

