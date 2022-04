La triste notizia per la città di Tortona riguarda la scomparsa di una giovane donna nel fiore degli anni che nel 2005 aveva concluso la maturità classica al “Giuseppe Peano” con il massimo dei voti per poi iscriversi all’Università di Pavia, laurearsi in scienze matematiche, fisiche e naturali e chimica e andare a lavorare, già subito appena ottenuta la laurea, presso un’importante azienda farmaceutica.

Parliamo di Elena Massiglia, 36 anni, sposata con Manuelito Scola, appassionato di podismo e socio del 7colli urban trail, molto conosciuta a Tortona anche per il fatto che il padre Arnaldo, insieme al fratello Marco, gestiscono una ditta di ristrutturazioni edilizie. Elena è deceduta dopo una lunga malattia che l’aveva improvvisamente colpita e non gli ha lasciato speranza, spezzando quella che doveva essere una vita con un futuro radioso. Quando muore una giovane è sempre un dramma ma per Elena forse lo è ancora di più, perché era conosciuta da tutti come una ragazza solare, aperta, ma soprattutto buona con tutti.

La sua generosità era qualcosa di veramente singolare che l’aveva anche portata ad essere volontaria dell’associazione VIP (Viviamo in positivo) di Alessandria. Si tratta di quelle persone che si vestono da clown e rallegrano le giornate dei bambini ricoverati in ospedale, soprattutto in quello infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria. Un’opera di volontariato non facile perché bisogna sorridere loro pur sapendo che non stanno bene.

Elena lo aveva fatto portando il suo sorriso e la sua allegria. D’altro canto è sufficiente vedere le immagini pubblicate sul suo profilo Facebook (da cui sono state tratte quelle che vedete) per capire quanta allegria e quanta voglia di vivere avesse in corpo e quindi il grandissimo dolore che ha provocato la sua dipartita: un dolore immenso nel marito, ma soprattutto nei genitori: al papà Arnaldo e alla mamma Franca, al fratello e in tutti coloro che l’hanno conosciuta anche solo per breve tempo e ai quali ha saputo trasmettere qualcosa di positivo.

Al marito Manuelito sono arrivate le condoglianze dell’associazione 7 colli running per la scomparsa della giovane moglie Elena “Della quale – scrivono sul manifesto funebre – non dimenticheremo mai il sorriso e la dolcezza”.

Un sorriso e dolcezza uniche di una ragazza dolce che amava i personaggi Disney, per certi versi sempre allegri e simili a lei che sanno donare senza mai chiedere nulla in cambio.

Nella serata di oggi, lunedì 18 aprile, in Duomo, si è svolto il santo rosario mentre domani, martedì 19 alle 14,30 sempre in cattedrale si svolgeranno i funerali.