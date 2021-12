Proseguono le iniziative dedicate al Natale organizzate dal Comune di Casale Monferrato: eventi che hanno come scenografia principale le belle luminarie che addobbano le vie della città e in particolare le coreografiche luci di piazza Mazzini e piazza Martiri della Libertà.

La pista di ghiaccio in piazza Castello continua a richiamare molti giovani e famiglie, mentre per un tuffo nell’arte, l’appuntamento è al Castello del Monferrato, dove sono allestite le seguenti mostre:

Gold Explosions / percorso espositivo di Matteo Dossola, nella Manica Lunga fino al 30 gennaio con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi (escluso 1° gennaio) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Spazio / percorso espositivo internazionale di Mail Art, nel torrione del primo cortile fino al 9 gennaio con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi (escluso 1° gennaio) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Le vibrazioni del colore / percorso espositivo di Jorrit Tornquist e Claudio Rotta Loria, nelle Sale del secondo piano fino al 30 gennaio con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi (escluso 1° gennaio) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Il secondo Concerto Natalizio del Museo Civico, a cura della Monferrato Classic Festival, è invece in programma per giovedì 6 gennaio alle ore 17,00, quando nella splendida cornice del Salone Vitoli (via Cavour, 5) si esibirà il Quartetto Eridano. Prenotazioni: https://forms.gle/1nkJcKKudssrQ1tK7.

Gli ultimi due appuntamenti della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati previsti per giovedì 30 e mercoledì 5 gennaio, invece, sono rinviati a data da destinarsi.

Tutte le novità e le informazioni sui singoli eventi si possono trovare alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/Natale2021.

