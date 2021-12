Sono usciti in queste settimane, due libri scritti da due membri del Gruppo di ricerca filosofica Chora. Il primo è “Era il nostro tempo: poesie diverse”, pubblicato da Nulla Die, una raccolta di liriche di Matteo Canevari; il secondo si intitola “La cena dei filosofi”, pubblicato da Ibis, il cui autore è Alessandro Galvan.

Per l’occasione, la libreria Ubik di Voghera (via Emilia 102) organizza, venerdì 10 dicembre a partire dalle ore 17.30, un incontro amichevole con Alessandro Galvan per la presentazione del suo volume.

Sabato 11 dicembre, a partire dalle ore 17.30, la libreria Namastè di Tortona (via Emilia 168) organizza invece un incontro con entrambi gli autori.

Il libro di Canevari è una raccolta di poesie che si propone la sfida “impossibile” di armonizzare poesia e filosofia, il cuore e la mente, la passione e la ragione. Quello di Galvan un omaggio, non privo di ironia, al “Simposio” di Platone: durante una cena di filosofi, nello scenario incantevole delle colline dell’Oltrepò, si discute animatamente sul tema “che cos’è la filosofia”.

I lettori e gli appassionati di filosofia e poesia sono invitati ai due incontri con gli autori. Non si tratterà, purtroppo, di un vero e proprio simposio, ma di quattro chiacchiere in amicizia.

