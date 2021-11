E’ uscito il sedicesimo volume della collana Chora di guide alla lettura dei classici della filosofia, pubblicata da Ibis Edizioni. Il libro è l’ultima opera scritta prima della morte da Paolo Veronesi, fondatore di Ibis, della quale il Gruppo Chora ha curato l’edizione definitiva.

Pubblicato anonimo in francese nel 1637, il “Discorso sul metodo” di René Descartes è universalmente giudicato un testo spartiacque nella storia della filosofia, in quanto proprio qui “Cartesius segna un nuovo inizio in tutti i campi. Il pensare, il filosofare, il pensiero e la cultura moderna della ragione iniziano con lui» (G.W.F. Hegel). Il suo messaggio era da un lato un invito ad abbandonare il sistema della filosofia scolastica e dall’altro un richiamo ad applicare universalmente un metodo razionale, che avrebbe consentito di ottenere nelle scienze e nella filosofia i grandi risultati che l’epoca nuova si attendeva. La lettura di Paolo Veronesi prende avvio dalle note autobiografiche contenute nel Discorso e prosegue approfondendone le numerose tematiche attraverso un’appassionata immersione nel pensiero cartesiano, dispiegato tra razionalità rigorosa e inattese spinte emotive.

Ricordiamo che Paolo Veronesi (1953-2021) è nato a Como, dove ha studiato presso il Liceo “Alessandro Volta”. Si è poi laureato in Filosofia all’Università di Pavia e ha ottenuto il dottorato di ricerca alla Sorbona di Parigi. Nel 1978 ha curato per Zanichelli l’antologia “Foucault: il potere e la parola”. In seguito, è stato docente di Filosofia e Storia al Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” di Pavia e, nel 1989, ha fondato la casa editrice Ibis.

Paolo Veronesi, Leggere il “Discorso sul metodo” di Cartesio, Como-Pavia, Ibis, 2021 – ISBN 978-88-7164-663-3 – € 10,00.



