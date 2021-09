Prosegue la serie di appuntamenti in programma nella rassegna estiva “Estate d’Istanti” al chiostro dell’Annunziata.

Sabato 4 settembre alle ore 18, sarà poi ospite a Tortona il filosofo e divulgatore Matteo Saudino, per una conferenza dal titolo “Considerazioni inattuali sul tempo presente”. L’evento è organizzato dal Gruppo di ricerca filosofica Chora con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Matteo Saudino si è laureato in filosofia presso l’Università degli Studi di Torino ed è docente di Storia e Filosofia presso il liceo “Giordano Bruno” della stessa città. Cura il canale YouTube “BarbaSophia”, che conta 186.000 iscritti, attraverso il quale illustra, con il suo stile inconfondibile, i protagonisti e i concetti nella storia del pensiero. Oltre alla sua opera di divulgazione, Saudino è costantemente impegnato in cause civili e politiche a favore della pace, della libertà e della democrazia, tra le quali la sua azione per la difesa e la riqualificazione delle istituzioni scolastiche.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (chiamare da martedì a venerdì, ore 16.30-19.30 al num. 0131-820195).

Accesso consentito solo previa esibizione di “Green Pass” o esito negativo del tampone.

Info : 0131 864297 (Ufficio Manifestazioni, Comune di Tortona – www.vivitortona.it).