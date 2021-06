E’ uscito il nuovo volume della collana Chora dedicata ai classici della filosofia, e pubblicata da Ibis edizioni.

L’autore è Daniele Albasini, docente di Filosofia e Storia al Liceo Scientifico “Luigi Cremona” di Milano, e il titolo è “Leggere il Saggio sulla libertà” di John Stuart Mill, Ibis, Como-Pavia, 2021 – ISBN 978-88-7164-649-7 – 194 p. – 10,00 euro

Il libro è in vendita nelle librerie, eventualmente dietro ordinazione, o acquistabile attraverso i canali internet.

Per informazioni, www.gruppochora.com e www.ibisedizioni.it .

l Gruppo di ricerca filosofica Chora è un’Associazione di Promozione Sociale con scopi culturali e senza fini di lucro, costituitasi nel 1998 per iniziativa di alcuni laureati in filosofia dell’Università di Pavia. Il Gruppo Chora ha sede presso la Biblioteca Civica di Tortona (AL).

Il Gruppo Chora organizza incontri su temi e problemi di carattere filosofico: convegni, conferenze, seminari, cicli di lezioni, presentazioni di libri, spesso in collaborazione con esponenti della filosofia e della cultura italiane, quali Michele Abbate, Daniele Albasini, Raffaele Ariano, Giampaolo Azzoni, Alberto Banfi, Enrico Bellone, Maria Tilde Bettetini, Eugenio Borgna, Silvana Borutti, Massimo Cacciari, Florinda Cambria, Massimo Campanini, Guido Cantillo, Lucio Caracciolo, Franco Cardini, Gianni Castagnello, Giuseppe Cospito, Daniele Crivelli, Umberto Curi, Alessandro Dal Lago, Corrado Del Bò, Lucrezia Ercoli, Franco Ferrari, Maurizio Ferraris, Simona Forti, Diego Fusaro, Nadia Fusini, Umberto Galimberti, Carlo Galli, Mauro Galli, Giorgio Gatti, Emilio Gentile, Alessandro Ghisalberti, Chiara Giorgi, Maria Grazia Guercio, Annamaria Loche, Giancarlo Maggiulli, Angelo Mascherpa, Valerio Meattini, Federica Montevecchi, Roberto Mordacci, Anna Motta, Salvatore Natoli, Fulvio Papi, Telmo Pievani, Gaspare Polizzi, Elena Pulcini, Massimo Recalcati, Simone Regazzoni, Francesco Remotti, Ugo Rozzo, Laura Sanò, Maria Michela Sassi, Matteo Saudino, Barbara Scapolo, Antonio Scurati, Carlo Sini, Serena Sinigaglia, Luca Torrente, Flavia Trupia, Mauro Van Aken, Alessandro Vanoli, Luca Vanzago, Nicla Vassallo, Gianni Vattimo, Salvatore Veca, Mario Vegetti, Silvia Vegetti Finzi, Paolo Veronesi.

Il Gruppo Chora pubblica, in collaborazione con la casa editrice Ibis, la collana editoriale “Chora“ di guide alla lettura dei classici della filosofia.

