Un’operazione di grande sagacia, forse unica nel suo genere, e molto importante per la salute di tutti gli italiani e che stasera, alle 20,45 arriverà anche in Tv. Se ne parlerà, infatti, nella trasmissione “Fuori dal coro” del giornalista Mario Giordano, in onda su Rete 4.

Ci riferiamo, ovviamente, a quella messa a segno dai militari della Guardia di Finanza di Tortona, guidati dal tenente Massimo Calemme, che dal settembre scorso ha assunto il comando della sede cittadina. Un’operazione che ha quasi dell’incredibile per come è maturata e che porterà al sequestro di centinaia di migliaia, se non addirittura a qualche milione, di mascherine vendute regolarmente in tanti negozi e persino nelle farmacie,: mascherine dichiarate come affidabili e sicure, ma che in realtà, di sicurezza, hanno ben poco, perché il virus del Covid, riesce a passare con una percentuale molto alta.

Parliamo di alcune mascherine FFP2, che dovrebbero impedire il passaggio del virus al 95% ma quelle sequestrate a Tortona e che stanno per essere sequestrate dai comandi della Finanza, sparsi in tutta Italia grazie all’intervento dei tortonesi, lo lasciavano passare in alta misura. Si parla di una protezione che in alcuni casi scendeva addirittura a livelli molto, molto bassi.

Che esistessero sul mercato mascherine FFP2 di questo tipo e in particolare quelle col marchio CE 2163 NK95 con autorizzazione turca si sapeva già e lo abbiamo scritto anche noi di Oggi Cronaca, ma nessuno, finora, era riuscito ad individuare chi le importava in Italia e soprattutto i luoghi in cui sono vendute, lasciando così la popolazione che non sapeva nulla di questo (cioè la stragrande maggioranza) esposta ad un alto rischio di contagio, pur indossando una mascherina che dovrebbe proteggerla al 95%.

Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è successo e soprattutto come i militari della Guardia di Finanza di Tortona sono riusciti a scoprire tutto.

L’indagine ha preso il via grazie al fatto che alcuni militari tortonesi, di tasca propria, hanno deciso di acquistare un blocco di mascherine FFP2 di quelle vendute a Tortona e di verificarne l’effettiva sicurezza. Non stiamo qui a spiegare nel dettaglio tutti i molteplici interventi che, in base ai protocolli di sicurezza approvati, sono necessari per testare l’effettivo filtraggio delle mascherine protettive, ma ci limitiamo soltanto a dire che per farlo è anche necessario l’intervento di una fonderia.

Le fiamme gialle tortonesi sono riuscite e trovarne una che, gratuitamente, ha eseguito tutti i test: si tratta della Fonderia Mestieri in Val della Torre in provincia di Torino, per altro l’unico laboratorio italiano qualificato da Eurofins Product Testing Italy srl, in grado di effettuare tutte le prove a norma comprese le prove di filtrazione, ed è emerso che le mascherine 2163 vendute a Tortona non filtravano e lasciavano passare il virus.

I militari della Guardia di Finanza di Tortona hanno provveduto così, al sequestro di tutte le mascherine presenti in città, cioé oltre 2.500 che erano vendute nei negozi e nelle famacie, ma poi hanno deciso che era necessario impedire che anche altri cittadini potessero acquistarle incautamente e così hanno avviato una minuziosa indagine: sono riusciti ad avere il nome del distributore locale, cioé la ditta che ha consegnato nei negozi e nelle farmacie di Tortona le mascherine non a norma, e da da questa sono riusciti a risale all’importatore italiano, cioé colui che le ha distribuite su tutto il territorionazionale.

Cosa fatta quindi? Assolutamente no, perché sui registri in dotazione alla Finanza non è possibile individuare la tipologia della merce in quanto non c’è scritto da nessuna parte e sapere quali fossero le mascherine rispetto ai numerosi altri prodotti distribuiti dall’importatore non è facile, ma i finanziari tortonesi grazie alla loro sagacia e a uno strattagemma che non vi diciamo, sono riusciti ad individuare con assoluta precisione fra centinaia di migliaia di prodotti, quali fossero le mascherine in questione. Così, una volta individuato il codice è stato facile sapere dove sono state distribuite e in quali città. Fra queste figurano Roma, Napoli, Pescara, Campobasso, Gorizia e in tantissime altre località sparse in tutta la Penisola, in negozi, farmacie parafarmacie ed altri.

I finanzieri di Tortona, quindi hanno allertato tutti i comandi delle Fiamme Gialle sperse sul territorio italiano che si stanno provvedendo a una notevole quantità di sequestri. Milioni di mascherine “fasulle” che arriveranno tutte ad Alessandria perché l’inchiesta, pur a livello nazionale, è coordinata dalla procura della Repubblica di Alessandria.

Di questo si parlerà stasera nella trasmissione di Mario Giordano, con le telecamere che intervisteranno io proprietario della Fonderia e non solo.

La vicenda però non è ancora finita perché a quanto pare è in corso un test nei confronti sempre di una mascherina FFP2 ma con un altro numero di serie e nel caso, venissero riscontrate irregolarità anche in queste, vi terremo aggiornati.

Angelo Bottiroli

La foto del Comandante Massimo Calemme che vedere in alto in piccolo a fianco della sede della GdF di Tortona è tratta dal sito https://www.icbriosco.edu.it/