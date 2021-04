All’età di 67 anni, dopo una breve malattia, è deceduto Paolo Veronesi, creatore della casa editrice Ibis edizioni. Molto noto a Tortona dove veniva spesso per tenere lezioni di filosofia.

Di seguito il ricordo del Gruppo Chora di Tortona.

**********

È mancato Paolo Veronesi, per noi un collega, un amico, un docente dei corsi organizzati dal Gruppo Chora a Tortona, ma anche l’editore – con la sua casa Ibis Edizioni – della collana curata dal Gruppo Chora.

La filosofia – si sa – è fatta di conversazioni e di libri. Proprio conversando con Paolo, quindici anni fa, ci venne l’idea di creare una collana di libri che parlasse di libri, in particolare dei “classici” della filosofia. Decidemmo con lui di realizzare una serie di volumi tascabili, economici e accessibili agli interessati di tutti i livelli: un progetto che intendeva riprodurre, nella forma della lettura commentata, la prassi antica della “lectio”, riportando la filosofia alla sua dimensione originaria di scrittura non disgiunta dall’oralità. Paolo aderì entusiasticamente all’idea, sostenendoci in ogni modo, fornendoci preziosi consigli e aiutandoci a far crescere la collana, fino alla recentissima creazione, accanto alla linea principale, di una nuova serie di testi dedicati alla filosofia italiana contemporanea.

La sua figura di editore, amico, consigliere e maestro ci mancherà. Il nostro impegno è quello di ricordarlo nel modo che lui avrebbe preferito: attraverso i libri e le conversazioni.



Gruppo di ricerca filosofica Chora