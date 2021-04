E’ disponibile on line all’indirizzo https://youtu.be/_JKERs7Fnlw l’ultima puntata del ciclo “Brevi lezioni di etica”, una realizzazione a cura del Gruppo di ricerca filosofica Chora, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, in collaborazione con la Pinacoteca “il Divisionismo” e il Comune di Tortona.

Regia e montaggio: Filippo Ticozzi. Letture: Roger Marchi. Musiche: Alessandro Peroni.



La lezione è tenuta da Alessandro Peroni e si intitola “Henry D. Thoreau e il dovere della disobbedienza”.



Per informazioni sulle nostre prossime iniziative e pubblicazioni, visitate il sito www.gruppochora.com