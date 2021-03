Sarebbe questa, infatti, secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, la causa di un incendio che si è sprigionato ieri pomeriggio, domenica 7 marzo, in località Valle Sant’Innocenzo alla frazione San Ruffino di Sarezzano.

Qualcuno ha visto il fumo e le fiamme che si stavano levando in cielo provenienti da un campo alla periferia della frazione e ha dato l’allarme chiamando il 112. La chiamata è stata smistata al Comando provinciale dei pompieri di Alessandria che a loro volta l’hanno girata al Distaccamento di Tortona.

I pompieri tortonesi si sono subito messi in moto e in men che non si dica hanno raggiunto il luogo dove si è verificato l’incendio, che è stato spento in circa un’ora.

Per fortuna non si sono sono registrati danni a strutture o persone e sono bruciate solamente delle sterpaglie, ma forse po’ più attenzione e, soprattutto, cognizione da parte di chi inavvertitamente ha gettato la brace all’aperto, sarebbe doveroso.

Non è la prima volta che in questa zona si verifica un fatto del genere: alcuni mesi fa la brace era stata gettata in un cassonetto dei rifiuti col risultato che tutta l’area ecologica era andata distrutta con ingenti danni.

Forse si tratta delle stessa persona che visti i precedenti ha pensato, stavolta, di non gettarla più nel cassonetto e i risultati si sono visti.