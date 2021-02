E’ uscito il nuovo volume della collana “Chora” dedicata ai classici della filosofia: è di Alessandro Galvan, e si intitola “Leggere il Breviario spirituale” di Martinetti”, Ibis, Como-Pavia, 2021 – ISBN 978-88-7164-634-3 – 236 p. – 10,00 euro



Il “Breviario spirituale” è un’opera di “morale popolare” pubblicata anonima dal filosofo Piero Martinetti nel 1922. Destinato a un pubblico di lettori non specialisti, il testo si articola in tre parti, dedicate alle virtù della forza, della bontà e della saggezza. Con un linguaggio semplice e diretto, del tutto privo di tecnicismi, il filosofo avvia la sua analisi partendo dal mondo della vita quotidiana e guida il lettore attraverso un percorso di formazione personale che, oltrepassando la dimensione dei beni incerti e precari, si innalza verso i valori di una filosofia ‘religiosa’ non confessionale e verso l’esperienza di una partecipazione intima alla vita del Tutto. La lezione di Martinetti, “pensatore di statura europea” (M. Cacciari) troppo a lungo dimenticato, costituisce per il lettore contemporaneo un’eredità preziosa da custodire, un esempio mirabile di coraggio civile e una proposta filosofica seria e rigorosa con cui confrontarsi per abitare eticamente il presente.



Alessandro Galvan è docente di Filosofia e Storia al Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Voghera (PV). È Socio fondatore e Presidente del Gruppo di ricerca filosofica Chora dal 1998. Ha pubblicato diversi articoli di argomento filosofico e, in questa collana, i volumi “Leggere l’Etica di Spinoza” (2007) e “Leggere La fine della filosofia e il compito del pensiero di Heidegger” (2012).



Con questo volume prende avvio a una nuova sezione della collana editoriale Chora, (caratterizzata dalla copertina verde), dedicata ad “Autori e testi della filosofia italiana”, un campo di ricerca nei confronti del quale è stato possibile cogliere, in occasione di convegni e incontri organizzati dall’Associazione, una costante crescita di interesse. Chora auspica così di offrire un contributo alle ricerche sui filosofi italiani, senza mai perdere di vista l’originario intento divulgativo della collana.



