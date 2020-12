Ricerca per:

I moduli (uno x famiglia) necessari per la scelta del medico, saranno disponibili sul sito del comune, sito asl al oppure presso il palazzo comunale.

A sostituire il dott Bonissone da ieri è entrata in servizio a Sarezzano il nuovo medico: la dott.ssa Giovanna Maria Oddone.

“Io e l’Amministrazione comunale – dice il Sindaco di Sarezzano Carlo Mogni – ringraziamo il dott. Alberto Bonissone per la sua disponibilità, professionalità e grande umiltà per questi pochi anni trascorsi a Sarezzano. E’ stato un medico sempre attento all’ ascolto. Grazie di cuore Alberto, arrivederci e buon tutto.”

