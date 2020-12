Il Sindaco di Sarezzano nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM 29 marzo 2020 e dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 rende noto che i cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dall’emergenza CORONAVIRUS, potranno fare richiesta dei BUONI SPESA.

Sarà possibile farlo tramite la presentazione dell’autocertificazione che è possibile scaricare il modulo dal sito del Comune oppure recarsi presso gli uffici comunali, su appuntamento, per il ritiro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 11 dicembre 2020 e potranno essere consegnate nei modi seguenti:

all’Ufficio Protocollo del Comune, su appuntamento da fissare al n.di tel. 0131884440;

Oppure inviare la domanda a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.sarezzano.al.it unitamente al documento d’identità .

I buoni sono spendibili entro il 31 gennaio.