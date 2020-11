“Basta vattene fuori, non ti posso più sopportare!” Devono essere state queste, più o meno, le parole che una mamma di 40 anni, residente a Tortona, ha indirizzato alla figlia di 16 anni, al termine di un (ennesimo?) diverbio, prima di sbatterla fuori casa al freddo e senza documenti.

Un gesto che forse voleva essere solo una punizione e non sappiamo se e quando, la madre avrebbe fatto rientrare la figlia tra le mura domestiche, ma le ragazze di oggi non sono certo come quelle di una volta e così la giovane, non si è fatta certo intimorire e quando ha visto che la situazione rischiava di diventare critica, in quanto la mamma le impediva di rientrare in casa, la ragazza ha preso in mano il telefono cellulare e si è rivolta ai Carabinieri della compagnia di Tortona.

Questi ultimi al termine degli accertamenti, hanno denunciato la mamma 40enne alla Procura della Repubblica di Alessandria per maltrattamenti in famiglia e hanno provvisoriamente affidato la ragazza al padre separato, in attesa degli ulteriori sviluppi da parte dell’Autorità Giudiziaria.

A completezza della notizia notizia va detto che la mamma, a quanto pare, è già nota alla forze dell’ordine in quanto a suo carico risultato precedenti di polizia.

FOTO DI REPERTORIO