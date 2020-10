Il 2020 è senz’altro un anno sui generis, un anno inimmaginabile prima, ed inedito è appunto anche lo spirito dello Spirit de Milan. Luca Locatelli è l’intraprendente gestore del locale il quale – grazie a tale realtà, di Via Bovisacca n. 59, in controtendenza coi tempi attuali – si è proposto come obiettivo principe di riportare l’attenzione sulla Milano dimenticata, su quella Milano fatta di condivisione da osteria che oggi sempre più va perdendosi, complice il presente stato emergenziale da Covid-19.

È nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara che si potrà riscoprire una convivialità e una “milanesità” sopita, quel potere di attrazione dell’incontro tra persone spesso scordato e desueto, ma non lì, immersi nell’atmosfera vintage dei 1500 mq dello Spirit de Milan ove l’incontro tra la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione sono di casa.

Noi di Oggi Cronaca abbiamo intervistato volentieri, per la nostra rubrica dal titolo Oggi Musica, il sopracitato Luca Locatelli che ci ha spiegato come il progetto del connubio di musica dal vivo, cucina, risate e divertimento (il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza!) sia nato durante l’Expo. Momento, il tale, in cui l’organizzazione di eventi Klaxon S.r.l. ha messo a frutto alcune esperienze degli anni immediatamente precedenti.

<<Klaxon – afferma Locatelli – è dal 2000 che ha sempre lavorato per soggetti terzi, come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design, organizzando e realizzando eventi con un budget scelto e fornito dalle varie aziende richiedenti. Ultimamente però i budget assegnati erano via via minori, quindi abbiamo iniziato a proporre su nostra iniziativa contenuti e a creare manifestazioni …Prima dell’esperienza dello Spirit de Milan abbiamo ideato, nel 2013, il Festival SWING’N’MILAN: l’esperienza ha funzionato e in un weekend abbiamo fatto arrivare 350mila persone, con delle serate molto belle e partecipate, tanto da acquisire la consapevolezza che avremmo potuto cominciare a mettere in piedi qualcosa di solo nostro>>. E del resto Luca continua spiegando come i membri della Klaxon abbiano fatto non poche proposte all’Amministrazione Comunicale di Milano in merito alla proposizione del ballo swing e al modo milanese di stare a tavola con la musica e la fiasca di vino ma, nonostante avessero già un dialogo aperto, per esempio, per progetti sul Natale (è la Klaxon, infatti, ad aver realizzato la Volta Celeste e il tram di luci), non hanno tuttavia ricevuto al riguardo alcuna risposta concreta poiché <<(…) alla fine nulla è stato accolto sino in fondo; numerosi gli interessamenti eppure niente di serio e di effettivamente costruttivo. Chiusa una porta, comunque, si è aperto un portone. Noi avevamo delle idee che cercavano uno spazio e le Cristallerie erano uno spazio che cercava delle idee, e così ci siamo trovati…>>.

Luca Locatelli, non di meno, non nasconde come sia e siano stati da subito consci della follia di questa esperienza dello Spirit de Milan. Buttarsi in qualcosa che non è nella propria storia non è, ovvero, da tutti. Alla Klaxon si sono trovati difatti a dover organizzare non soltanto le strutture bensì i servizi che abitualmente non fornivano (dalla cucina al bar) e nonostante ciò una cosa è stata a loro chiara dal primo minuto, ossia che la convivialità che volevano proporre e ancora propongono ha nella musica il suo focus. Questi aggiunge cioè <<La musica, come abbiamo imparato in questo periodo storico maledetto, è uno dei bisogni fondamentali delle persone e dunque nell’esperienza che consigliamo essa non può e non deve mancare mai. Noi, dal giorno che abbiamo aperto, dal 25 giugno del 2015 ogni sera abbiamo sempre avuto musica dal vivo e almeno un concerto per giornata – con delle punte di cento artisti per evento, che nemmeno il 1° maggio a Roma conta…>>.

Musica, quella dello Spirit de Milan, intesa come si intende in un pub irlandese. Musica come luogo dove ci sono le cose fondamentali per l’uomo; musica che è un’occasione per stare insieme ed un linguaggio che crea comunità. Proprio per codesta ragione, la musica sul palco di Via Bovisacca n. 59 non è quella che mostra il lavoro svolto in mesi in sala di registrazione e in sala prove quanto invece una maniera spontanea per potersi relazionare con la gente, è espressione tra le persone e non solamente uno spettacolo chiuso. Locatelli confessa poi <<Visto che ultimamente eravamo bloccati su progetti visti e rivisti che, a titolo di organizzatori non ci sorprendevano più, dopo il lockdown abbiamo introdotto la serata del lunedì “Perché ci vuole orecchio – Open stage!” durante la quale il palco dello Spirit, amministrato da Flavio Pirini, si apre a tutti (cantanti amatoriali e non) per esibirsi con il proprio strumento musicale su uno o due brani a scelta. Non tutte le esibizioni sono di qualità garantita, di buona qualità media però sì in quanto il palco ha acquisito nel tempo un suo fascino e quindi intimorisce di per sé chi vi sale. In queste serate, inoltre, c’è un dialogo fra musicisti perché quello che in generale manca altrove è proprio lo spazio per la musica e mancano altresì i siti fisici per una musica genuina>>.

Musica che, nel locale di Luca Locatelli, non è appunto la musica esclusiva di musicisti jazz che suonano per amor proprio, più che per la gente che hanno di fronte. Al contrario, allo Spirit de Milan, la musica è partecipata e le canzoni vengono spesso cantate dal pubblico giacché la “milanesità” come è ivi intesa <<non è quella dei fighetti da bar o da discoteca. È la “milanesità” delle case-ringhiera e dei cortili, dove c’era una comunità che viveva insieme la vita. Abbiamo dunque tavoli condivisi che di per sé creano già dei piccoli argomenti e possibilità di conoscere persone nuove, di mettere in comune con i vicini dal sale al pane e creare momenti di aggregazione – che è la nostra missione>>.

Finalità questa, espressa dal sopraddetto, che egli sa essere <<maledettamente in antitesi con il momento che stiamo attraversando, momento in cui ci vorrebbero tutti isolati e barricati ciascuno nella propria casa. Noi invece lavoriamo per far alzare dal divano, e far uscire la gente fuori così da trascorrere il tempo con le altre persone>> e, tra l’altro, Luca Locatelli ci rivela come a suo avviso la narcisistica democrazia nell’arte – per cui praticamente tutti oggigiorno ne hanno libero accesso e tendono a dirsi artisti – sia figlia di questi tempi, di una confusione diffusa e della scarsità di punti di riferimento importanti. Ed vien da sé che, anche in reazione alla mancanza di strumenti di comunicazione che possano dar voce e spazio a temi, argomenti, modalità propositive, dilaghi la credenza di essere interessanti per il mondo quando sovente ciò non corrisponde al vero. Narcisismo, vale a dire, che si origina non di rado dall’inesistenza di relazioni sociali articolate e serie, che vadano al di là del vedersi sul luogo di lavoro, per cui quando gli individui rimangono soli tendono a scimmiottare i modelli televisivi e intasanti i media che appaiono le uniche credenziali d’accesso per un incontro che risponda alla necessità di socialità, sebbene sfogata con stupidità e superficialità.

Giulia Quaranta Provenzano