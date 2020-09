Ricerca per:

IL DIO DEI FILOSOFI Ciclo di riflessioni in collaborazione con Filosofia sui Navigli Domenica 4 ottobre 2020, ore 10.15 Alessandro Peroni”Larvatus prodeo”: Cartesio, il filosofo mascherato Domenica 11 ottobre 2020, ore 10.15Matteo CanevariLeibniz: Il migliore dei mondi possibili Domenica 18 ottobre 2020, ore 10.15Alessandro Galvan”Deus sive natura”: pensare con Spinoza A causa dell’epidemia di CoViD-19, gli incontri si terranno in rete utilizzando la piattaforma Zoom.