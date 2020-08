L’Asl di Alessandria lo aveva preannunciato: sabato 1° agosto riaprirà il pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona ed è stata di parola: da stamattina infatti, in caso di urgenza, i tortonesi non sono più costretti a recarsi a Voghera, Novi Ligure o Alessandria ma potranno farsi curare qui, a Tortona, nella loro città.

E’ la notizie che si attendeva ormai da quasi cinque mesi, da quando cioé all’inizio di marzo il nosocomio di Tortona era stato trasformato in Covid Hospital e il pronto Soccorso era stato ufficialmente chiuso al pubblico o quanto meno dedicato solo ai malati di Coronavirus. Stamattina la bella notizia con infermieri e medici che sono tornati al lavoro e ad occuparsi di questo fondamentale reparto, che però a quanto pare, almeno per ora, funziona con medici “a gettone” per cui prima o poi sarà necessario trovare una soluzione più completa e organica.

“Il Pronto Soccorso – aveva annunciato l’Asl – è l’ultimo reparto che verrà aperto, ma purtroppo a quanto ci risulta, fino a poco tempo fa all’ospedale di Tortona mancava ancora il reparto di Ortopedia che era in funzione nella situazione pre-covid. C’è stata nelle scorse settimane la riapertura dei reparti di Medicina e Chirurgia e dell’attività della Breast Unit, ma l’ortopedia? Nulla abbiamo saputo in merito se non che gli interventi chirurgici vengono effettuati ma, a quanto pare, il reparto non è completamente operativo per la mancanza di medici che sono stati trasferiti a Novi Ligure.

Ciò che conta, però, adesso, è che il pronto Soccorso è tornato in funzione e i sanitari hanno deciso di festeggiare l’avvenimento con una torta e con delle immagini che l’infermiere Leonardo Bianchi, ci ha gentilmente inviato e che pubblichiamo ben volentieri di seguito.