Per chi ama leggere John Steinbeck rappresenta una pietra miliare dei racconti, un autore che non si può non conoscere e non aver letto di lui, almeno un libro.

Lo conosce molto bene lo scrittore tortonese Marco Candida, che nei giorni scorsi è stato protagonosta di un bella video-intervista su Ypoutube dove dal 14 maggio 2020 ha preso avvio una serie di incontri on-line in diretta sul canale del filosofo Diego Fusaro, saggista e opinionista, su temi letterari. Il primo incontro sul “Pendolo di Foucault di Umberto Eco” ha registrato oltre le seimila visualizzazioni.

Sono poi seguiti incontri su Ernest Hemingway e su John Steinbeck che ha visto la partecipazione del tortonese Marco Candida (https://www.youtube.com/watch?v=Dj9pJdEicmg&feature=share&fbclid=IwAR3gkXjQhxK9dHX9o7bnPE7opoxiblWTnh55Itptfp0VaeT_C1ieoPkaY5M).

A chiudere questo primo blocco d’incontri sulla letteratura americana il 3 luglio alle ore 18.00 un incontro su Stephen King. Il relatore assieme al Professor Fusaro (a Tortona già amico del Gruppo Filosofico Chora) è lo scrittore tortonese Marco Candida. Gli incontri si concentrano sullo stile degli autori in oggetto e sulle tematiche preminenti affrontate nelle loro opere.