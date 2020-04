Oggi, mercoledì 22 aprile, il Comune ha ricevuto in dono dal Gruppo Gavio una nuova fornitura di mascherine FFP2 che vanno ad aggiungersi a quelle che erano state acquistate dal Comitato Tortona per Ospedale e che saranno distribuite agli operatori del servizio di Assistenza Domiciliare attivi in città e nei distaccamenti esterni come San Sebastiano Curone, agli operatori del CISA Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, della Residenza Chora Kennedy Sada e ai medici di di base.

Ringraziamenti da parte del Comune anche anche ad Enrico Mossi che tramite la ditta Zerbinati di Casale Monferrato ha regalato una fornitura alimentare per il servizio di Spesa Solidale, che è stata stoccata presso il magazzino messo a disposizione dalla società Rivalta Spedizioni presso l’area industriale di Torre Garofoli.