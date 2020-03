I tortonesi chiedono mascherine che diventate quasi introvabili e le aziende cosa fanno? Le producono in proprio e le regalano al clienti.

Una di queste, che lo ha già fatto regalandone a centinaia, è la ditta Albatros di Tortona, situata sulla statale per Voghera, ditta a di ingrosso carta e tessuto.

L’azienda regala a tutti i clienti le mascherine che produce in proprio: le fa con tessuto non tessuto (Tnt) lavabile come potete vedere nella foto.

Sono efficaci come quelle chirurgiche e ad oggi ne ha fatte più di mille.