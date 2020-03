Girando sul web e facendo sempre riferimento a fondi ufficiali è possibile comprendere sempre di più il motivo per cui il Governo e gli esperti più autorevoli continuano a lanciare appelli sul fatto di rimanere a casa per rallentare la diffusione del virus e consentire alle strutture sanitarie di non essere costrette a scegliere chi salvare e chi lasciar morire.

Quello che vi suggeriamo oggi è un articolo del quotidiano “la Repubblica” che riporta i risultati di un recente studio cinese sul Coronavirus.

“Il coronavirus – si legge nell’articolo – potrebbe rimanere nell’aria per almeno trenta minuti e coprire una distanza di circa 4,5 metri in ambienti chiusi, come ad esempio un piccolo autobus, molto più di quelle di sicurezza di uno o due metri raccomandate dalle autorità sanitarie in varie parti del mondo. A sostenerlo uno studio di epidemiologi cinesi, pubblicato dalla rivista scientifica Practical Preventive Medicine e citato dal South China Morning Post, secondo cui il Coronavirus, come già emerso nelle scorse settimane da altre ricerche, può rimanere per giorni sulle superfici, aumentando il rischio di contrarlo per chi le tocca.”

Leggendo questo si comprende anche quanto sia necessario e civile rispettare le norme igieniche dettate dal ministero e ribadite dal Comune di Tortona che noi – in accordo col Comune – abbiamo deciso di pubblicare su tutte le pagine di Oggi Cronaca e in particolare quella di starnutire in un fazzoletto e non nell’aria per evitare di lasciare particelle potenzialmente infette (visto che non facciamo il tampone e non possiamo sapere se siamo infetti o no) sulle superfici o ad esempio in ascensore e in altri luoghi pubblici frequentati da altre persone

