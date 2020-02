Ricerca per:

L’appuntamento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione della ricerca che l’Azienda Ospedaliera sta perseguendo: la ricerca, il percorso Irccs, la sinergia con l’università possono davvero essere elementi di ricchezza per il territorio in una industria “immateriale” capaci di dare risposte sempre più qualificate ai pazienti e di favorire una maggiore mobilità sociale sul territorio.

Seguiranno poi gli interventi dei professori Umberto Lucia, con una relazione sulla termodinamica in medicina: nuovi aspetti per la ricerca; Marco Actis Grande, che illustrerà le peculiarità della sede di Alessandria e la possibile collaborazione; Gianluca Ciardelli con la presentazione dei laboratori chimici della sede di Alessandria.

Per questo è fissato per giovedì 13 febbraio il secondo appuntamento dei seminari “La ricerca della cura” organizzati dall’Infrastruttura Ricerca Formazione Innovazione diretta da Antonio Maconi, dedicato a verificare le aree di ricerca con il Politecnico di Torino.

Prosegue la condivisione delle esperienze e delle aree di collaborazione con le realtà locali e nazionali che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ha posto in essere in tema di ricerca, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza.

Ospedale di Alessandria e Politecnico di Tortino insieme per la ricerca medica