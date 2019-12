Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

SALE cortile dell’oratorio della Chiesa di San Calocero in via Corallo

CASTELNUOVO SCRIVIA oratorio San Luigi Orione in via M. d’Azeglio n. 9

Due i presepi viventi che vengono rappresentati nel periodo natalizio nel territorio tortonese. Accanto a quello di lunga tradizione del comune di Castelnuovo Scrivia, che quest’anno giunge alla 24ª edizione, si affianca il presepe del comune di Sale. Entrambi sono ricostruzioni di un borgo antico con i suoi personaggi, animali, attività e natività. Eventi molto sentiti che richiamano l’attenzione di molti visitatori ogni anno, coinvolgendo anche le zone limitrofe di Lombardia e Liguria. Le rappresentazioni si svolgeranno anche in caso di maltempo.