Tutti gli incontri si terranno di martedì a partire dalle ore 17.30 presso la Biblioteca Civica di Tortona. Martedì 12 Alessandro Galvan parlerà di “Piero Martinetti e la coscienza intransigente”; seguirà il 19 novembre, Giuseppe Cospito su “Antonio Gramsci e il fascismo”; il 26 novembre, Giorgio Gatti su “Piero Gobetti: ‘Che cosa ho a che fare io con gli schiavi?'”; chiuderà il 3 dicembre Chiara Giorgi su “Lelio Basso e la lettura di Marx”. Il corso si tiene grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, con il patrocinio della Città di Tortona e in collaborazione con l’Unitre di Tortona.

Martedì 12 novembre si terrà il secondo incontro del ciclo organizzato dal Gruppo di ricerca filosofica Chora e dedicato al tema “La sfida della libertà: filosofia e politica nell’Italia del Ventennio”, durante il quale saranno affrontati i profili di cinque intellettuali che, negli anni oscuri della dittatura, si appellarono ai loro principi per conservare la propria libertà di pensiero.