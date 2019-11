Si terrà mercoledì 27 novembre (ore 11) nella sede del Liceo Amaldi di viale dei Campionissimi a Novi Ligure il primo appuntamento del progetto “Pellicole in corsa”, evento già in programma lo scorso 31 ottobre poi rimandato. Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore incontreranno Rolando Ravello , attore, regista, sceneggiatore, diplomato alla scuola di recitazione “La Scaletta” di Roma.

Numerosi i ruoli da lui interpretati, tra cui quello da protagonista del film Il Pirata – Marco Pantani. Ravello parlerà ai ragazzi del mestiere dell’attore e di come avviene la preparazione ad interpretare un ruolo di un personaggio realmente esistito. Naturalmente sarà possibile dialogare con lui e porre domande. “ Pellicole in corsa” intende promuovere nelle scuole della città la conoscenza delle professioni del cinema legata alla tematica dello sport, quale elemento in grado di sensibilizzare i comportamenti all’integrazione sociale, alle relazioni culturali, alla crescita civile, alla solidarietà e al superamento di qualsiasi barriera. Il progetto, ideato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con alcuni partner, ha partecipato lo scorso anno al bando emanato dal MIUR “Cinema per le scuole – Buone pratiche, Rassegne e Festival”.

La proposta è stata valutata positivamente ed è risultata vincitrice della selezione. A breve sarà disponibile il programma completo degli appuntamenti che interesseranno le scuole novesi di ogni ordine e grado e prevedono, oltre alle proiezioni di film, lo svolgimento di laboratori e la realizzazione di cortometraggi, tutorial e documentari sportivi. Per informazioni: Punto Giovani (via Marconi 66 presso Biblioteca Civica– Novi Ligure tel. 014376246 int 3 – email informagiovaninovi@libero.it