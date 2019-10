Ricerca per:

La serata ha rappresentato, per Tortona, un evento di grande importanza, capace di catalizzare l’attenzione di un vasto pubblico che ha gremito la sala e che, al termine, ha dato vita ad un vivace dibattito con l’autore.

Martedì 29 ottobre Massimo Cacciari è stato ospite del Gruppo di ricerca filosofica Chora, presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, per presentare il suo recente libro “La mente inquieta: Saggio sull’Umanesimo”.